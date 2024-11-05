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Yeni Araba Sahiplerine 'Yolunuz Açık Olsun' Dedi, Saniyeler İçinde Kaza Oldu

Yeni Araba Sahiplerine 'Yolunuz Açık Olsun' Dedi, Saniyeler İçinde Kaza Oldu
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İstanbul'da internet üzerinden araba satışı gerçekleştiren Serhat Dilek, yeni araç sahiplerine veda ederken 'Yolunuz açık olsun' temennisinde bulundu. Ardından yaşanan kazanın görüntüleri sosyal medyada yayıldı.

İnternet üzerinden ilana koyduğu arabasını Siirt'ten gelen bir vatandaşa satan Serhat Dilek, satış işlemlerinin ardından video çekerek yolcu etmek istedi. "Yolunuz açık olsun" temennisinden saniyeler sonra ise yaşanan kaza anı kameraya yansıdı.

Geçtiğimiz günlerde 2004 model aracını internet üzerinden ilana koyan Serhat Dilek, Siirt'ten bir vatandaş ile anlaştı. İstanbul'a gelen iki arkadaş, ekspertiz ve sanayi bakımlarının ardından aracı satın aldı. Dilek'i evine bırakan yeni araç sahipleri, "Gitmeden bir video çekelim" dedi. Cep telefonu ile kayda giren Dilek'in, "Yolunuz açık olsun" temennisinin ardından yeni araçları ile hareket eden arkadaşlar saniyeler içinde yolan geçen bir araca çarparak kaza yaptı. Maddi hasarlı kaza sonrasında aracın yeni sahipleri kaportacının yolunu tutarken, Dilek ise "Ben uyarmıştım" dedi.

"Yolunuz açık olsun' dedim ve saniyeler sonra kaza yaptılar"

Yaşanan olayı anlatan Serhat Dilek, "Aracımı internet üzerinden ilana koydum. Arkadaşlar aracımı gördü, beğendiler ve Siirt'ten geleceklerini söylediler. Aracı ekspertize soktuk, ufak tefek tamir işleri vardı, onları da yaptık. Pazartesi günü de notere giderek satışını verdim. Daha sonrasında beni bırakmak istediler, tam ayrılacakken son bir fotoğraf video çekelim dediler. Çekmeden önce de 'Sola dikkat edin' dedim. Videoyu başlattım, 'Yolunuz açık olsun' dedim ve saniyeler sonra kaza yaptılar. Büyük bir şoka uğradım, şaşırdım. Olayın videosu sosyal medyada yayıldı ve çok enteresan yorumlar yapıldı. Bana 'Sen bir daha kimseye yolun açık olsun deme' diye yüzlerce kişi yazdı" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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