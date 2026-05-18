Eksper yaptırmadan otomobil aldı, uygulamada hayatının şokunu yaşadı
Samsun’dan İstanbul’a getirilen otomobil, Kadıköy’deki trafik uygulamasında egzoz sistemindeki delik nedeniyle 30 gün trafikten men edildi. Sürücü, aracı ekspere göstermeden aldığını ve deliği fark etmediğini söyledi.
Samsun'un Bafra ilçesinden satın aldığı otomobili İstanbul'a getiren sürücü, Kadıköy'de gerçekleştirilen trafik uygulamasında denetime takıldı. Polis ekiplerinin yaptığı kontrolde aracın egzoz sisteminde delik olduğu tespit edildi.
Kurallara aykırı egzoz nedeniyle sürücüye idari para cezası uygulanırken otomobil de 30 gün süreyle trafikten men edildi. Çekici yardımıyla bulunduğu yerden alınan araç, yediemin otoparkına götürüldü.
Aracı yeni satın aldığını söyleyen sürücü, otomobili ekspere göstermeden aldıklarını belirterek egzozdaki deliği fark etmediklerini ifade etti. Sürücü, "Aracı daha eve bile götüremedik. Otoparka koyacaktık ama yediemine gitti" dedi. - İSTANBUL