Yeni aldığı motosikletiyle kaza yaptı, yaralandı

ELAZIĞ - Elazığ'da yeni aldığı motosikletiyle trafiğe çıkan bir kişi, virajı alamayarak kaza yaptı. Plakası olmayan motosikletin yeni olduğu öğrenilirken, sürücü ise yaralandı.

Kaza, Mustafapaşa Mahallesi Mustafa Temizer Parkı mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, henüz yeni aldığı motoruyla trafiğe çıkan H.Ç., itfaiye kavşağına varmadan kaza yaptı. Kaldırıma çarpması sonrası devrilerek durabilen motosiklet sürücüsü, yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.