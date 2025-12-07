Haberler

Yengesine Mesaj Atıp Buluşmaya Çağıran Kişiyi Dövüp Tabancayla Bacagindan Vurdu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Diyarbakır'da, yengesine sosyal medya üzerinden mesaj atarak buluşmaya çağıran K.B., buluşma noktasında dövülüp tabancayla bacağından vuruldu. Olay güvenlik kameralarına yansıdı ve F.O. tutuklandı.

1) YENGESİNE MESAJ ATIP BULUŞMAYA ÇAĞIRAN KİŞİYİ DÖVÜP TABANCAYLA BACAĞINDAN VURDU

DİYARBAKIR'da F.O., yengesine sosyal medyadan mesaj atarak buluşmaya çağıran K.B.yi, buluşma noktasında dövüp, tabancayla bacağından vurdu. Olay güvenlik kamerasına yansırken, gözaltına alınan F.O. tutuklandı.

Olay, 2 Aralık'ta Yenişehir ilçesi Mahmut Azizoğlu Caddesi'ndeki bir kafede meydana geldi. F.O., dayısının eşine sosyal medya üzerinden mesaj atıp buluşmak isteyen K.B.'yi belirtilen kafede bekledi. Kafeye gelen K.B., F.O. ve çevredekiler tarafından önce dövüldü, ardından tabancayla bacağından vuruldu. Darp anları cep telefonuyla görüntülenirken, ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. K.B., ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye götürüldü.

Gözaltına alınan F.O. ifadesinde yengesine mesaj atarak sarkıntılık yaptığını öne sürdüğü K.B.'yi bu nedenle vurduğunu söyledi. F.O., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Tedavisinin ardından taburcu edilen K.B. hakkında da taciz iddiasıyla işlem başlatıldığı öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / 3-sayfa
2 şehrimiz art arda sallandı, uzman isimden uyarı geldi

Gece yarısı 2 şehrimiz art arda sallandı, uzman isimden uyarı geldi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Selahattin Demirtaş'tan 'Öcalan' çağrısı: Keşke toplumla doğrudan konuşabilse

Demirtaş'tan 'Terörsüz Türkiye' mesajı! Öcalan için de bir çağrısı var
Avrupa ülkesinde panik! F-35'ler havalandı

Avrupa ülkesinde panik! F-35'ler havalandı
Öğrenciye ÖTV'siz akıllı telefon! Modeller belli oldu, tek bir şart var

Öğrencilere ÖTV'siz telefon! Modeller belli oldu, tek bir şart var
Fenerbahçe'nin eski yıldızı Lincoln Henrique'nin üvey kızı, Türk futbolcuyla evlendi

Brezilya'dan geldi, 18 yaşına girer girmez Türk futbolcu ile evlendi
Selahattin Demirtaş'tan 'Öcalan' çağrısı: Keşke toplumla doğrudan konuşabilse

Demirtaş'tan 'Terörsüz Türkiye' mesajı! Öcalan için de bir çağrısı var
Trump, barış ödülünü gözünün önünden ayırmıyor

Stallone bile geri planda kaldı, fotoğraftaki detay dikkat çekti
Trump'ın atadığı Dr. Mehmet Öz, Medicaid'deki büyük yolsuzluğu ortaya çıkardı

Trump'ın Mehmet Öz'ü başına geçirdiği kurumda büyük yolsuzluk
Salah gemileri yaktı! Liverpool'da bir devir kapanıyor

Gemileri yaktı! Dünya bu açıklamasını konuşuyor
41 yıla hükümlü firari, kapıda polisi görünce intihara kalkıştı

41 yıl ile aranıyordu! Kapıda polisi görünce intihara kalkıştı
39 yaşındaki Sergio Ramos, Monterrey'e veda etti

Sergio Ramos veda etti
Ünlü yönetmen Coppola'nın saati 11 dakikada 10,8 milyon dolara satıldı

Son filmi gişede çakıldı, ünlü yönetmen mirasını satmaya başladı
Hakeme hakaret eden Paulo Fonseca, 9 ay sonra takımının başında

Hakeme hakaret etmişti! Ünlü teknik adam 9 ay sonra takıma geri döndü
Sevgilisinin 'Çocuğun olmuyor' diyerek terk ettiği Mika Raun, anne olmak için eğitime başladı

Ünlü sosyal medya fenomeninden çok konuşulacak bir paylaşım geldi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.