Yemin törenine giderken kaza geçirdiler: 2 yaralı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yemin törenine giderken kaza geçirdiler: 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Yemin törenine giderken kaza geçirdiler: 2 yaralı

İstanbul'dan vatani görevini yapan oğlunun yemin törenine giden baba ve kızı Samsun'da geçirdikleri kazada yaralandılar.

İstanbul'dan vatani görevini yapan oğlunun yemin törenine giden baba ve kızı Samsun'da geçirdikleri kazada yaralandılar.

Kaza, Samsun'un Kavak ilçesi Samsun-Ankara karayolunun 56. kilometresi Ahırlı mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Zafer E, 34 EFM 407 plakalı hafif ticari araç ile Samsun'a doğru seyir halindeyken önüne çıkan kirpiye çarpmamak için direksiyonu kırınca yolun sağındaki demir bariyer başlangıcına çarparak sürüklendi. Kazada, araç sürücüsü Zafer E. ile kızı Büşra E. (17) yaralandı. Yaralılar, ambulansla Kavak Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sürücüsü Zafer E. ilk müdahalesinin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma hastanesine sevk edildi.

Zefer E.'nin İstanbul'da ikamet ettiği ve kızı ile birlikte, Samsun'da vatani görevini yapan oğlunun yemin törenine katılmak üzere yola çıktığı öğrenildi. - SAMSUN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İstanbul Tragger Samsun 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title