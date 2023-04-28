Yemin törenine giden aile kaza yaptı: 4 yaralı
3. Sayfa Haberleri
Yemin törenine giden aile kaza yaptı: 4 yaralı Sivas'a yemin törenine giden ailenin içinde bulunduğu araç virajı alamayarak bariyerlere çarptı, kazada4 kişi hafif şekilde yaralandı Sivas'a yemin törenine giden ailenin içinde bulunduğu araç virajı alamayarak bariyerlere çarptı, kazada 4 kişi...
Yemin törenine giden aile kaza yaptı: 4 yaralı
Sivas'a yemin törenine giden ailenin içinde bulunduğu araç virajı alamayarak bariyerlere çarptı, kazada4 kişi hafif şekilde yaralandı
SİVAS - Sivas'a yemin törenine giden ailenin içinde bulunduğu araç virajı alamayarak bariyerlere çarptı, kazada 4 kişi hafif şekilde yaralandı.
Edinilen bilgilere göre kaza Sivas-Kayseri Karayolu Kovalı kavşağında meydana geldi. Aksaray'dan Sivas'a yemin törenine gelen ailenin bulunduğu Ü.Y. idaresindeki 10 Z 5430 plakalı Volkswagen marka panelvan araç, viraja girdiği sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Kazada araç içerisinde bulunan 4 kişi hafif şekilde yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.