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Yemin törenine giden aile kaza yaptı: 4 yaralı

Yemin törenine giden aile kaza yaptı: 4 yaralı

3. Sayfa Haberleri

Sivas'a yemin törenine giden ailenin içinde bulunduğu araç virajı alamayarak bariyerlere çarptı, kazada 4 kişi hafif şekilde yaralandı.

Sivas'a yemin törenine giden ailenin içinde bulunduğu araç virajı alamayarak bariyerlere çarptı, kazada 4 kişi hafif şekilde yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Sivas-Kayseri Karayolu Kovalı Kavşağı'nda meydana geldi. Aksaray'dan Sivas'a yemin törenine gelen ailenin bulunduğu Ü.Y. idaresindeki 10 Z 5430 plakalı Volkswagen marka panelvan araç, viraja girdiği sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Kazada, araç içerisinde bulunan 4 kişi hafif şekilde yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Aksaray Tragger Sivas 3. Sayfa Haberler

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