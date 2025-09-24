Haberler

Yemenli Husiler'in Eilat'a İHA Saldırısı: 20 Yaralı

Yemenli Husiler, İsrail'in Eilat şehrine insansız hava aracı ile saldırı düzenledi. Saldırıda 20 kişi yaralanırken, şehirde korku ve panik anları yaşandı. Magen David Adom, yaralanmaların büyük kısmının şarapnel nedeniyle olduğunu açıkladı.

Yemenli Husiler'in İsrail'in Eilat şehrine yönelik insansız hava aracı (İHA) saldırısında 20 kişinin yaralandığı açıklandı.

Yemenli Husiler, İsrail'e insansız hava aracı ile saldırı düzenledi. İsrail'in güneyindeki Eilat şehrinde korku ve panik anları yaşandı. İsrail acil durum servisi Magen David Adom (MDA) tarafından yapılan açıklamada, saldırıda 2'si ağır olmak üzere 20 kişinin yaralandığı belirtildi. MDA, yaralanmaların büyük kısmının şarapnel nedeniyle yaşandığını açıkladı. Husiler'e ait İHA'nın şehirdeki alışveriş bölgesini vurduğu görüntüler ise kameralara yansıdı.

Eilat bu hafta ikinci kez vuruldu

Söz konusu saldırı ile Eilat şehri bu hafta içinde ikinci kez Husiler'e ait bir İHA ile hedef alınmış oldu. Husiler, daha önceki saldırılarını 19 Eylül tarihinde gerçekleştirmiş, olayda can kaybı veya yaralanma yaşanmamıştı. - TEL AVİV

