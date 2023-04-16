Yemen hükümeti ve Husiler arasındaki esir takası süreci tamamlandı

Yemen hükümeti ve Husiler arasında 3 gündür devam eden esir takası kapsamında en az 900 mahkum serbest bırakıldı.

Yemen hükümeti ve Husiler arasında 3 gündür devam eden esir takası kapsamında en az 900 mahkum serbest bırakıldı.

Yemen'de hükümet ile İran destekli Husiler arasında varılan anlaşma çerçevesinde başlayan esir takası süreci tamamlandı. Esir takasını, " Yemen'de barış ve uzlaşmaya yönelik olumlu bir adım" olarak nitelendiren Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) tarafından yapılan açıklamada, "En az 900 mahkumu ailelerine kavuşturmak için yorulmadan çalışıldı" ifadeleri kullanıldı. Geçtiğimiz cuma günü başlayan süreç, Birleşmiş Milletler'in (BM) de aracılığıyla 800'den fazla mahkumun serbest bırakılmasını içeriyordu.

Yemen'deki iç savaş

Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetini destekliyor. Ülkede uzun yıllardır devam eden çatışmalarda 200 binden fazla insan gıda ve ilaç eksikliği nedeniyle hayatını kaybetti.

Yemen'deki taraflar İsviçre'nin Bern kentinde gerçekleştirilen görüşmeler sonucunda 20 Mart'ta 887 esirin karşılıklı olarak serbest bırakılması konusunda anlaşmaya varmıştı. - SANA