Yemen'den İsrail'e Füze Saldırısı: Hava Kuvvetleri Müdahale Etti

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İsrail ordusu, Yemen'den fırlatılan bir füzenin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Husiler, saldırıyı üstlenerek Ben Gurion Havaalanı'nın hedef alındığını iddia etti.

İsrail ordusu, Yemen'den fırlatılan ve ülkenin farklı bölgelerinde sirenlerin çalmasına neden olan füzenin hava kuvvetleri tarafından engellendiğini duyurdu.

İran ve İsrail arasında yaşanan askeri gerilimin yankıları sürerken, Yemen'den İsrail'e bir misilleme daha geldi. İsrail Savunma Kuvvetleri'nden (IDF) yapılan açıklamada, Yemen'den fırlatılan bir füze nedeniyle ülkenin birçok bölgesinde sirenlerin çaldığı bildirildi. Füzenin İsrail Hava Kuvvetleri (IAF) tarafından etkisiz hale getirildiği aktarıldı.

Saldırıyı Husiler üstlendi

Yemen'deki İran destekli Husilerin askeri sözcüsü Yahya Sare ise, İsrail'e yönelik saldırıyı üstlenerek Ben Gurion Havaalanı'nın "hipersonik balistik füze" ile hedef alındığını iddia etti. Ayrıca İsrail'in 3 farklı bölgesine insansız hava aracı saldırısı düzenlendiğini belirten Sare, "Operasyonumuz amacına ulaşarak milyonlarca kişinin sığınaklara kaçmasına ve havaalanı operasyonlarının durmasına neden oldu" açıklamasında bulundu. - TEL AVİV

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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