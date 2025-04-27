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Yemen'den İsrail'e Füze Saldırısı

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İsrail ordusu, Yemen'den fırlatılan bir füzenin hava savunma sistemi tarafından engellendiğini açıkladı. Füzenin etkisiyle Ölü Deniz ve Arabe Vadisi bölgelerinde sirenler çaldı. Saldırı nedeniyle hasar meydana gelmediği bildirildi.

İsrail ordusu, Yemen'den fırlatılan bir füze nedeniyle Ölü Deniz ve Arabe Vadisi bölgelerinde sirenlerin çaldığını açıkladı. Füzenin hava savunma sistemi tarafından engellendiği bildirildi.

Filistin'de sivillere yönelik saldırılarını sürdüren İsrail'e, Yemen'den bir misilleme daha geldi. İsrail Savunma Kuvvetleri'nden (IDF) yapılan açıklamada, Yemen'den fırlatılan bir füze nedeniyle Ölü Deniz ve Arabe Vadisi bölgelerinde sirenlerin çaldığı bildirildi. Füzenin ülke sınırlarına girmeden önce hava savunma sistemi tarafından engellendiği kaydedilirken, ilk belirlemelere göre saldırı nedeniyle herhangi bir hasar meydana gelmediği aktarıldı.

Husiler İsrail'e misilleme saldırıları gerçekleştirmişti

Yemen'deki İran destekli Husiler, İsrail'in Filistin'deki katliamlarına misilleme olarak İsrail'e yönelik birçok füze saldırı gerçekleştirmişti. İsrail ordusu, son olarak dün Yemen'den fırlatılan bir füze nedeniyle ülkenin Güney bölgelerinde sirenlerin çaldığını açıklamıştı. Füzenin hava savunma sistemi tarafından engellendiği kaydedilmişti. - TEL AVİV

Yemen'den İsrail'e Füze Saldırısı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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