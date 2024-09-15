Yemen'den İsrail'e Balistik Füze Saldırısı

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tarafından yapılan açıklamada, Yemen'den İsrail'e balistik füze atıldığı belirtildi.

İsrail Savunma Kuvvetleri, sabah saatlerinde Yemen'den İsrail topraklarına karadan karaya balistik füze fırlatıldığını duyurdu. Füze saldırısının ardından yerel saatle 06.30 sıralarında ülkede siren sesleri duyuldu. Yerel kaynaklara göre füze, ülkenin merkezindeki Ben Shemen ormanında boş bir alana düştü, füze parçaları Ben Gurion Havaalanı'na yaklaşık 6 kilometre mesafede yangın çıkmasına yol açtı. Önleyici füzelerden düşen şarapnelin Tel Aviv'in yaklaşık 25 kilometre doğusundaki Modiin'de bir tren istasyonunda hasar oluşmasına neden olduğu belirtildi.

İsrail Ulusal Acil Servisi Magen David Adom (MDA) tarafından yapılan açıklamada, saldırı nedeniyle sirenler çaldığı sırada sığınaklara gitmeye çalışan 9 kişinin hafif yaralandığı ve tedavi edildiği ifade edildi.

İsrail, füzenin İsrail hava sahasına girmesinin neden engellenemediğini ve füzenin hava savunma sistemi tarafından kısmen engellenip engellenmediğini belirlemek üzere bir soruşturma başlattı.

İran destekli Yemen'deki Husiler tarafından yapılan açıklamada, füze saldırısının İsrail'in hava sahasının saldırılara karşı tamamen savunmasız olduğunu gösterdiği belirtildi.

Husiler İsrail hava savunmasını 3'üncü kez aştı

Husiler, son 11 ayda İsrail topraklarını balistik füze, seyir füzeleri ve insansız hava araçları ile hedef almış saldırıların büyük bir kısmı engellenmişti. Ancak Husiler, İsrail'in hava savunma sistemini daha önce 2 kez aşmayı başarmıştı. Husiler'e ait bir seyir füzesi, Mart ayında Eilat şehri yakınlarındaki açık bir araziye düşmüş, Temmuz ayında ise Tel Aviv'e düzenlenen insansız hava aracı saldırısında 50 yaşındaki bir kişi hayatını kaybetmiş, 4 kişi de yaralanmıştı. - TEL AVİV