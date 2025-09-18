Yemen'den Füzeli Saldırı Girişimi, İsrail Hava Kuvvetleri Tarafından Engellendi

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) Yemen'den ateşlenen bir füzeye karşı alarm durumuna geçerken, İsrail Hava Kuvvetleri'nin müdahalesi sonucunda saldırının engellendiği açıkladı.

Yemen'in İsrail'e füze fırlatması üzerine İsrail'de çeşitli bölgelerde siren sesleri yükseldi. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tarafından yapılan açıklamada, "Yemen tarafından İsrail'e ateşlenen bir füze tespit edildi. Hava savunma sistemleri tehdidi karşılamak üzere devreye girdi" ifadeleri kullanıldı.

IDF, bölge halkına İsrail İç Cephe Komutanlığı'nın yönergelerine uyulması çağrısında bulundu. Uyarılardan sonra yapılan başka bir açıklamada, hava saldırısı sirenlerinin devreye girmesinden kısa bir süre sonra İsrail Hava Kuvvetleri'nin müdahalesi sonucunda bir füzenin önlendiği aktarıldı. Ayrıca, saldırının detaylarına ilişkin incelemelerin sürdüğü belirtildi.

İsrail'in Eilat kenti de İHA ile vurulmuştu

İsrail'in Eilat kentine bir insansız hava aracı (İHA) ile saldırı düzenlenmişti. İHA bölgedeki bir otelin girişinin yakınına düşerek, yangına neden olmuştu. Yangın, acil durum ekiplerinin müdahalesiyle söndürülmüştü. Saldırının sorumluluğunu henüz üstlenen olmazken, İsrailli yetkililer saldırının Yemen'deki İran destekli Husiler tarafından düzenlendiğini değerlendiriyor. - TEL AVİV