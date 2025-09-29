Yemen'den Fırlatılan Füze İsrail Hava Savunması Tarafından Engellendi

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Yemen'den fırlatılan bir füze nedeniyle ülkenin birçok bölgesinde sirenlerin çaldığı ancak füzenin hava savunma sistemi tarafından engellendiği bildirildi.

Yemen'deki İran destekli Husiler, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına karşı bir misilleme daha gerçekleştirdi. İsrail Savunma Kuvvetleri'nden (IDF) yapılan açıklamada, Yemen'den fırlatılan bir füze nedeniyle İsrail'in merkezi ve işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyindeki birçok bölgede sirenlerin çaldığı bildirildi. Füzenin İsrail'in hava savunma sistemi tarafından engellendiği belirtilirken, saldırı nedeniyle hasar meydana gelmediği aktarıldı. - TEL AVİV