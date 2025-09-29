Haberler

Yemen'den Fırlatılan Füze İsrail Hava Savunması Tarafından Engellendi

Yemen'deki İran destekli Husiler, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına karşı bir misilleme daha gerçekleştirdi. İsrail Savunma Kuvvetleri'nden (IDF) yapılan açıklamada, Yemen'den fırlatılan bir füze nedeniyle İsrail'in merkezi ve işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyindeki birçok bölgede sirenlerin çaldığı bildirildi. Füzenin İsrail'in hava savunma sistemi tarafından engellendiği belirtilirken, saldırı nedeniyle hasar meydana gelmediği aktarıldı. - TEL AVİV

