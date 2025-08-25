Yemen'deki İsrail Saldırısında Ölü Sayısı Artıyor

Yemen Sağlık Bakanlığı, İsrail'in başkent Sana'ya gerçekleştirdiği saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısının 6'ya, yaralı sayısının ise 86'ya yükseldiğini açıkladı.

İsrail, Yemen'deki İran destekli Husilerin geçtiğimiz cuma günü "Filistin-2" hipersonik balistik füzesiyle gerçekleştirdiği saldırıya karşılık başkent Sana'daki başkanlık sarayı yerleşkesi, 2 elektrik santrali ve 1 yakıt deposunu hedef almıştı. İsrail'in Yemen'in başkenti Sana'ya düzenlediği saldırılarda bilanço ağırlaşıyor. Yemen Sağlık Bakanlığı, saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısının 6'ya, yaralı sayısının ise 86'ya yükseldiğini açıkladı.

Saldırıların ardından açıklama yapan Husilerin üst düzey yetkililerinden Abdulkadir el-Murtada, Husilerin Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerle dayanışma içinde olmaya devam edeceğini belirtmiş, "İsrail şunu bilmeli ki, ne pahasına olursa olsun Gazze'deki kardeşlerimizi terk etmeyeceğiz" ifadelerine yer vermişti.

İsrail ordusunca yapılan açıklamada ise, başkanlık sarayının bulunduğu askeri yerleşkenin, 2 elektrik santrali ve 1 yakıt deposunun vurulduğu bildirilerek, başkanlık sarayının Husilerin askeri operasyonlarının yürütüldüğü bir askeri alanın içinde yer aldığı ifade edilmişti. İsrail ordusu, elektrik santrallerinin askeri faaliyetler için önemli bir elektrik tedarik tesisi olarak hizmet verdiğini iddia etmişti. İsrail, saldırıda yaklaşık 12 savaş uçağı kullanırken, hedeflere 30'dan fazla bomba atmıştı. - SANA