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Yemen'de tekne battı: 14 ölü

3. Sayfa Haberleri

Yemen'de tekne battı: 14 ölü

Yemen açıklarında bir teknenin batması sonucu 11 kadın ve 3 çocuk hayatını kaybetti.

Yemen açıklarında bir teknenin batması sonucu 11 kadın ve 3 çocuk hayatını kaybetti.

Yemen'in Hudeyde kenti açıklarında kadın ve çocukları taşıyan bir teknenin battığı belirtildi. Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamada, 11 kadın ve 3 çocuğun hayatını kaybettiği, 11 kişinin ise kurtarıldığı ifade edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Hudeyde'nin şehir merkezi ve stratejik limanları, İran destekli Husi milislerin kontrolünde bulunuyor. - EL HUDEYDE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Yemen 3. Sayfa Haberler

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