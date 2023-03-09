Yemen'de tekne battı: 14 ölü 3. Sayfa Haberleri Yemen açıklarında bir teknenin batması sonucu 11 kadın ve 3 çocuk hayatını kaybetti. Yemen açıklarında bir teknenin batması sonucu 11 kadın ve 3 çocuk hayatını kaybetti. Yemen'in Hudeyde kenti açıklarında kadın ve çocukları taşıyan bir teknenin battığı belirtildi. Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamada, 11 kadın ve 3 çocuğun hayatını kaybettiği, 11 kişinin ise kurtarıldığı ifade edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi. Hudeyde'nin şehir merkezi ve stratejik limanları, İran destekli Husi milislerin kontrolünde bulunuyor. - EL HUDEYDE Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Yemen 3. Sayfa Haberler

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