Yemen'de sivil yerleşim bölgesine İHA düştü: 3 ölü - Haberler

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Yemen'de sivil yerleşim bölgesine İHA düştü: 3 ölü

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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- Yemen'de sivil yerleşim bölgesine İHA düştü: 3 ölü Yemen'in başkenti Sana'daki işlek bir caddeye İHA'nın düşmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı.

- Yemen'de sivil yerleşim bölgesine İHA düştü: 3 ölü

SANA - Yemen'in başkenti Sana'daki işlek bir caddeye İHA'nın düşmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı.

Yemen'in başkenti Sana'daki Yemen Mall Alışveriş Merkezi'nin bulunduğu işlek caddeye İHA düştü. Düşen İHA nedeniyle 3 kişi hayatını kaybederken, çok sayıda kişi de yaralandı. İHA'nın Yemen Silahlı Kuvvetleri tarafından düşürüldüğü ve Suudi Arabistan Hava Kuvvetleri'ne ait Çin yapımı CH4 tipi İHA olduğu aktarıldı.

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa, Güncel, Haberler

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