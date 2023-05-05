Yemen'de sel sularına kapılan kız çocuğu son anda kurtarıldı

Yemen'de şiddetli yağışlar nedeniyle meydana selde, küçük kız çocuğu boğulmaktan son anda kurtarıldı.

Yemen'in güneyinde bulunan Taiz kenti şiddetli yağışlara teslim oldu. Yağışlar kentin geniş kesimlerinde sel felaketine yol açtı. Bir kız çocuğu, şiddetli akan sel sularına kapıldı. O sırada dükkanda bulanan bir kişi, sulara kapılıp araçlara çarpan çocuğu son anda çekerek kurtardı.

Kentte ayrıca yağışlar nedeniyle park halindeki araçlar sürüklenirken, evler ve iş yerlerini de su bastı. Taiz'dei El-Manakh semtinde yaşanan toprak kayması sonucu çevredeki evlerde hasar meydana geldi.

Selde can kaybı ve yaralanma bildirilmezken, yetkililer halka su taşkınlarına karşı dikkatli olmaları çağrısında bulundu. Hasar gören yapıların onarımı için çalışmalara başlandığı öğrenildi. - TAİZ