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Yemen'de korkunç kaza: 2 ölü

3. Sayfa Haberleri

- Yemen'de korkunç kaza: 2 ölü Yemen'in başkenti Sana'da bir otomobil sürücüsünün yürüyen 2 kişiye çarpması sonucu 1 kadın ve 1 erkek hayatını kaybederken, sürücü olay yerinden kaçtı.

- Yemen'de korkunç kaza: 2 ölü

SANA - Yemen'in başkenti Sana'da bir otomobil sürücüsünün yürüyen 2 kişiye çarpması sonucu 1 kadın ve 1 erkek hayatını kaybederken, sürücü olay yerinden kaçtı.

Yemen'in başkenti Sana'da korkunç bir trafik kazası meydana geldi. Bir otomobil sürücüsü yolda yürüyen 1 kadın ve 1 erkeğe çarptı. Olayda sürücünün çarptığı 2 kişi hayatını kaybederken, sürücü olay yerinden kaçtı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntüde otomobilin yürüyen 2 kişiye çarptığı daha sonra olay yerinden hızla kaçtığı görüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Muhammet Errumeym - 3. Sayfa

Yemen 3. Sayfa Güncel Haberler

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