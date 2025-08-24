Yemen'de İsrail Saldırısında Ölü ve Yaralılar Arttı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yemen Sağlık Bakanlığı, İsrail'in başkent Sana'ya düzenlediği saldırılarda ölü sayısının 4'e, yaralı sayısının ise 67'ye yükseldiğini açıkladı. Husiler, Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerle dayanışma vurgusu yaptı.

Yemen Sağlık Bakanlığı, İsrail'in başkent Sana'ya gerçekleştirdiği saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısının 4'e, yaralı sayısının ise 67'ye yükseldiğini açıkladı.

İsrail'in Yemen'in başkenti Sana'ya düzenlediği saldırılarda can kaybı ve yaralı sayısı arttı. Yemen Sağlık Bakanlığı, saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısının 4'e, yaralı sayısının ise 67'ye yükseldiğini açıkladı. Saldırıların ardından açıklama yapan Husilerin üst düzey yetkililerinden Abdulkadir el-Murtada, Husilerin Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerle dayanışma içinde olmaya devam edeceğini belirterek, "İsrail şunu bilmeli ki, ne pahasına olursa olsun Gazze'deki kardeşlerimizi terk etmeyeceğiz" dedi.

İsrail ordusu, Husilerin geçtiğimiz cuma günü İsrail'e "Filistin-2" hipersonik balistik füzesiyle gerçekleştirdiği saldırıya karşılık olarak bugün başkanlık sarayı yerleşkesini, 2 elektrik santralini ve 1 yakıt deposunu hedef almıştı. - SANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
ABD'nin hamlesi sonrası Maduro çağrı yaptı, halk askere koştu

ABD'den gündeme oturan hamle! Maduro çağrı yaptı, halk askere koştu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Volkan Demirel'den Barış Alper Yılmaz için canlı yayında olay iddia

Galatasaraylı yıldız için canlı yayında olay iddia
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.