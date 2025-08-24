Yemen'de İsrail Saldırısında Ölü ve Yaralılar Arttı

Yemen Sağlık Bakanlığı, İsrail'in başkent Sana'ya gerçekleştirdiği saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısının 4'e, yaralı sayısının ise 67'ye yükseldiğini açıkladı.

İsrail'in Yemen'in başkenti Sana'ya düzenlediği saldırılarda can kaybı ve yaralı sayısı arttı. Yemen Sağlık Bakanlığı, saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısının 4'e, yaralı sayısının ise 67'ye yükseldiğini açıkladı. Saldırıların ardından açıklama yapan Husilerin üst düzey yetkililerinden Abdulkadir el-Murtada, Husilerin Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerle dayanışma içinde olmaya devam edeceğini belirterek, "İsrail şunu bilmeli ki, ne pahasına olursa olsun Gazze'deki kardeşlerimizi terk etmeyeceğiz" dedi.

İsrail ordusu, Husilerin geçtiğimiz cuma günü İsrail'e "Filistin-2" hipersonik balistik füzesiyle gerçekleştirdiği saldırıya karşılık olarak bugün başkanlık sarayı yerleşkesini, 2 elektrik santralini ve 1 yakıt deposunu hedef almıştı. - SANA