Yemen'de GGK'nın Seiyun şehrini ele geçirdiği öne sürüldü

Lübnan merkezli televizyon kanalı Al Mayadeen, Yemen'deki Güney Geçiş Konseyi'nın (GGK), Hadramut bölgesindeki Seiyun şehrinde uluslararası olarak tanınan Yemen hükümetine bağlı askerlerle çatışmanın ardından şehri ele geçirdiğini iddia etti.

Yemen'deki Güney Geçiş Konseyi'ne (GGK) bağlı milisler, ülkenin güneyindeki Hadramut bölgesinde Yemen ordusuna karşı geniş kapsamlı bir saldırı başlattı. GGK birlikleri, saatlerce süren sızma faaliyetlerinin ardından bu sabah Yemen'in Seiyun şehrinde uluslararası olarak tanınan Yemen hükümetine bağlı 1. Ordu Bölge Komutanlığı'ndaki askerlerle silahlı çatışmaya girdi. Yemenli kaynaklar, GGK milislerinin ordu karargahı yakınlarında kontrol noktaları oluşturarak yerleşkeyi ele geçirmeye yönelik hazırlıklar gerçekleştirdiğini açıkladı. Ayrıca, taraflar arasında aralıksız süren çatışmalarda Yemen ordusunun GGK mevzilerini havan topuyla hedef aldığı belirtildi. Saldırganların çeşitli ağır silahlar kullandığı çatışmaların ilk saatlerinde her iki taraftan da can kaybı yaşanırken, Seiyun'daki yolların kapanması nedeniyle yaralıların hastanelere ulaştırılmasında da zorluklar yaşandı.

"Havalimanı ve Yemen Devlet Başkanlığı'na ait bir saray ele geçirildi"

Lübnan merkezli televizyon kanalı Al Mayadeen, ilerleyen saatlerde ordunun geri çekilmesiyle GGK birlikleri Seiyun'un iç kısımlarına ilerleyerek şehri ele geçirdiğini yazdı. GGK milisleri, Yemen Devlet Başkanlığı'na ait bir sarayı kontrol altına alırken, beraberlerindeki zırhlı araçlar ile bölgedeki en önemli idari tesislerden biri olan Seiyun Uluslararası Havalimanı'nı da ele geçirdi. Öte yandan GGK birliklerinin Hadramut'un petrol zengini çöl ve vadi bölgelerini tam kontrol altına almak üzere Al-Katn bölgesine hareket ettiği öne sürüldü. Çatışmalardaki can kaybına ilişkin henüz bir açıklama yapılmazken, sosyal medyada paylaşılan görüntülerde GGK milislerinin Seiyun'daki faaliyetleri görüntülendi.

Seiyun şehri, Yemen'in Hadramut bölgesindeki ikinci en büyük şehir olarak nitelendiriliyor. Uzmanlar, Yemen'deki çeşitli oluşumlar arasındaki çatışmaların artık ülkenin ekonomik kaynaklarını ele geçirme yarışına dönüştüğünü belirtiyor ve Hadramut'taki gelişmelerin bölgesel ve küresel güçlerin nüfuz mücadelesiyle şiddetlendirilen bir kaos doğrultusunda bölgedeki bölünmeyi daha da derinleştirdiğini ifade ediyor. - SANA