Yemen'de esir takası başladı

Yemen hükümeti ve Husiler arasında 887 kişinin serbest bırakılacağı 3 günlük esir takası süreci başladı.

Yemen'de hükümet ile İran destekli Husiler arasında varılan anlaşma çerçevesinde esir takası sürecinin başladığı belirtildi. Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) tarafından yapılan açıklamada, Husilerin kontrolündeki Sana'dan kalkan ilk uçağın hükümet kontrolündeki Aden'e doğru yola çıktığı ifade edildi.

Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamada toplam 887 mahkumun serbest bırakılacağı ülkede, bugün hükümetten 70 kişinin, Husilerden ise 250 kişinin serbest bırakılacağı kaydedildi.

Pazar günü sona erecek 3 günlük operasyon kapsamında Yemen'in Marib ve Mokha kentleri ile Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad ve Abha kentindeki esirler de serbest bırakılacak.

Yemen'deki iç savaş

Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetini destekliyor. Ülkede uzun yıllardır devam eden çatışmalarda 200 binden fazla insan gıda ve ilaç eksikliği nedeniyle hayatını kaybetti.

Yemen'deki taraflar İsviçre'nin Bern kentinde gerçekleştirilen görüşmeler sonucunda 20 Mart'ta 887 esirin karşılıklı olarak serbest bırakılması konusunda anlaşmaya varmıştı. - SANA