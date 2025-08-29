Yemen'de 18 Milyon Kişi Şiddetli Gıda Yetersizliği Tehdidi Altında

Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), Yemen'de önümüzdeki eylül ayından itibaren 18 milyondan fazla kişinin "şiddetli gıda yetersizliği" yaşamasının öngörüldüğünü açıkladı.

Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), Yemen'de son aylarda meydana gelen sellerin önümüzdeki eylül ayı itibarıyla Yemen halkı için açlık sorunlarına neden olabileceğini açıkladrı. OCHA tarafından yapılan açıklamada, "Son haftalarda Yemen'in büyük bir bölümü şiddetli yağmurlar sonucu meydana gelen sellerden etkilendi. Nisan ayından bu yana devam eden seller yaklaşık 170 kişinin hayatını kaybetmesine ve yaralanması neden olurken, 125 binden fazla kişiyi de etkiledi. Aldığımız raporları doğrulamaya devam ettikçe bu sayının artmasını bekleniyor. Şiddetli yağışlar ve yıkıcı sellerin etkisiyle özellikle de kötü şartlarda yaşayan yerinden edilmiş aileler bu afetlerden daha çok etkilendi" denildi.

Açıklamada Yemen'de sık meydana gelen sel felaketlerinin tarım arazilerine büyük zarar vermesi nedeniyle önümüzdeki eylül ayından itibaren Yemen'de 18 milyondan fazla kişinin "şiddetli gıda yetersizliği" yaşayacağının öngörüldüğü aktarıldı.

"Yardım çabaları genişletiliyor, ancak fonlar tükeniyor"

Açıklamada yürütülen insani yardım çalışmalarına da değinilerek, "İnsani yardım topluluğu, afetten etkilenenlere destek olmak için barınak, gıda, hijyen malzemeleri, nakit yardımı ve diğer yardım biçimlerini de kapsayan yardım çabalarını genişletmeye devam ediyor" denildi. Açıklamada bu yılın insani yardım çalışmalarına yönelik fonların dün itibarıyla yüzde 20 altına düştüğü ve bu nedenle ülke geneline yardım ulaştırılmasının zorlaştığı belirtildi.

Yemen şiddetli yağışlara maruz kaldı

Yemen'de dağlık ve kıyı bölgelerde bulunan birçok vilayet, bu ayın başından bu yana şiddetli yağışlara maruz kaldı. Yemen, iklimi gereği değişken hava şartlarına alışkın olsa da son yıllarda özellikle savaş, durdurulmuş altyapı projeleri ve devlet otoritesinin eksikliği nedeniyle şehirlerde sellerden kaynaklı sorunların önüne geçilmesi zorlaştı. - ADEN