Haberler

Yemen Açıklarında Kamerun Bandıralı Tankerde Patlama

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yemen'in Ahwar bölgesinin güneyinde, Kamerun bandıralı bir tankerde meydana gelen patlamanın ardından mürettebatın gemiyi terk etmeyi planladığı ve yardım çağrısı yapıldığı bildirildi. Arama-kurtarma çalışmalarının sürdüğü belirtiliyor.

İngiliz denizcilik güvenliği firması Ambrey tarafından yapılan açıklamada, Kamerun bandıralı bir tankerde, Yemen'in Ahwar bölgesinin yaklaşık 60 deniz mili güneyinden geçerken patlama meydana geldiği ve yardım çağrısı yapıldığı bildirildi.

Yemen açıklarında patlama meydana geldi. İngiliz denizcilik güvenliği firması Ambrey tarafından yapılan açıklamada, Yemen'in Ahwar bölgesinin yaklaşık 60 deniz mili güneyinden geçen Kamerun bandıralı bir tankerde meydana gelen patlamanın ardından yardım çağrısı yapıldığı bildirildi. Ambrey açıklamasında, mürettebatın gemiyi terk etmeyi planladığını gösteren telsiz konuşmalarının tespit edildiği ve arama-kurtarma çalışmalarının sürdüğü bildirildi. Patlamanın nedenine ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı, ancak söz konusu tankerin Yemen'deki İran destekli Husilerin hedef profiliyle bağlantılı olduğunun düşünülmediği kaydedildi.

Tankerin, Umman'daki Sohar Limanı'ndan Cibuti'ye seyir halinde olduğu öğrenildi. - SANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
İsrail'de Mehmetçik korkusu! 'Kabus' manşetleri atmaya başladılar

İsrail'de Mehmetçik korkusu! Atılan manşete bakın
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çin rezervleri koza dönüştürdü, ABD ve Avrupa diken üstünde! Etkisi piyasaları sarsacak

ABD ve Avrupa diken üstünde! Çin'in elindeki koz dünyayı sarsacak
Fatih Terim'den milli yıldızımıza büyük övgü: Daha yeteneklisi yok

Terim'den milli yıldızımıza büyük övgü: Daha yeteneklisi yok
Sadettin Saran'dan Aziz Yıldırım'a flaş çağrı

Saran'dan Aziz Yıldırım'a flaş çağrı
Birce Akalay test sonucunu maçta öğrendi

Test sonucunu maçta öğrendi! Kulise kapandı
Çin rezervleri koza dönüştürdü, ABD ve Avrupa diken üstünde! Etkisi piyasaları sarsacak

ABD ve Avrupa diken üstünde! Çin'in elindeki koz dünyayı sarsacak
Serdal Adalı'dan olay sözler: Fenerbahçe ancak formasını alır

Serdal Adalı'dan olay sözler: Fenerbahçe ancak formasını alır
Gülben Ergen, ünlü isimlerin test sonuçlarına tepki gösterdi

Gülben Ergen ünlü isimlerin test sonuçlarına tepki gösterdi
Bazı meslek gruplarına yıllık harç zorunluluğu getiriliyor! Peki kimden ne kadar alınacak? İşte detaylar

Düzenleme Meclis'te! İşte harç zorunluluğu getirilecek meslekler
Büyük sürpriz! Aboubakar'ın yeni adresi belli oldu

İmzayı atması an meselesi! Yeni takımı çok sürpriz
Kaza değil cinayet! İşte Mevlüt Hoca'yı hayattan koparan aracın hızı

Kaza değil cinayet! İşte Mevlüt Hoca'yı hayattan koparan aracın hızı
Sırrı Sakık: Mustafa Kemal Atatürk'e olan saygım sonsuzdur

O sözlerle Atatürk'ü mü hedef aldı? Sakık'tan ezber bozan çıkış
Taraftarlar heyecanlı! Fenerbahçe iki bomba birden patlatacak

Fenerbahçe iki bomba birden patlatacak
Dursun Özbek müjdeyi verdi: Tarihi rekor

Dursun Özbek müjdeyi verdi: Tarihi rekor kırıldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.