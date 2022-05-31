Yemekten sonra rahatsızlanan 3'ü çocuk 4 kişi hastaneye kaldırıldı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yemekten sonra rahatsızlanan 3'ü çocuk 4 kişi hastaneye kaldırıldı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Yemekten sonra rahatsızlanan 3'ü çocuk 4 kişi hastaneye kaldırıldı

Düzce'de öğle yemeğinin ardından rahatsızlanan 3'ü çocuk 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

Düzce'de öğle yemeğinin ardından rahatsızlanan 3'ü çocuk 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

Olay, öğle saatlerinde Konuralp Şehit Murat Demir Mahallesi'nde bulunan D.K.'ya ait evde meydana geldi. İddiaya göre, 31 yaşındaki anne D.K., 3 çocuğu ile birlikte yemek yedikten sonra karın ağrısı şikayeti yaşamaya başladı. D.K., çocuklarının da rahatsızlanması üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. D.K. ve çocukları, sağlık ekipleri tarafından Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.

D.K. ve çocuklarının sağlık durumlarının iyi olduğu, yedikleri yemek sebebiyle rahatsızlandıkları öğrenildi. - DÜZCE

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Konuralp Şehit Düzce 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title