Bilecik'te Lisede Yemekhane Fiyatlarına Yüzde 150 Zam

Bilecik'te bir lisede yemekhane fiyatların eylül ayından bu yana yüzde 150 artmasına veliler tepki gösterdi.

Bilecik merkez Beşiktaş Mahallesi Necati Önen Caddesi üzerinde eğitim veren 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi'nin yemekhanesinde geçen yıl 3 çeşit yemek 16 liradan 2023-2024 yılı öncesi 39,45 lira olarak belirlenmişti. Bu duruma veliler tepki gösterirken, okul yönetimi fiyatları 21,45'e çekti. Ardından yeni yıl itibariyle fiyatların 52,25 kuruşa çıkarken, bu duruma veliler tepki gösterdi. Yüzde 150'lik zam sonrası fiyatı yüksek bulun veliler bu duruma valiliğin bir çözüm bulmasını istedi. - BİLECİK