Yemek yaparken yanarak hayatını kaybeden kadın son yolculuğuna uğurlandı Bolu'da, yemek yaptığı sırada tavadaki kızgın yağların üzerine sıçraması sonucu yanarak hayatını kaybeden 68 yaşındaki epilepsi hastası kadın son yolculuğuna uğurlandı. Bolu'da, yemek yaptığı sırada tavadaki kızgın yağların üzerine sıçraması sonucu yanarak hayatını kaybeden 68 yaşındaki epilepsi hastası kadın son yolculuğuna uğurlandı. Olay, dün saat 16.30 sıralarında Aktaş mahallesi İsmet Paşa caddesinde meydana geldi. İddiaya göre, eşiyle birlikte yaşayan epilepsi hastası Şükran Emre (68) tüpün üzerine koyduğu tavada yemek yaptığı sırada üzerine sıçrayan kızgın yağlar elbiselerinde yangın çıkardı. Kısa sürede bütün vücudunu saran alevlerden kurtulamayan Emre, sürünerek dışarı çıkmaya çalıştı. Elbiseleri yanan kadının "imdat" çağrısı üzerine sokak üzerinde bulunan esnaflar su bidonlarıyla Şükran Emre'nin elbiselerindeki alevleri söndürdü. İhbar üzerine olay yerine 112 Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin incelemesinde Şükran Emre'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Şükran Emre, Aktaş camiinde kılınan cenaze namazının ardından Çığırtkanlar mezarlığına defnedildi. - BOLU İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Bolu 3. Sayfa Haberler

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