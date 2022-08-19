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Yemek ihalesi öncesinde silahlı çatışma

Yemek ihalesi öncesinde silahlı çatışma

3. Sayfa Haberleri

Balıkesir'in Edremit ilçesinde iki grup arasında meydana gelen silahlı çatışmada biri ağır olmak üzere 2 kişi yaralandı.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde iki grup arasında meydana gelen silahlı çatışmada biri ağır olmak üzere 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Balya ve Edremit ilçeleri için açılan bir yemek ihalesi anlaşmazlığı iddiasıyla Edremit'in Hamidiye Mahallesi'nde bir düğün salonu önünde karşılaşan iki grup arasında silahlı çatışma yaşandı.

E.E.K. ve F.A. aynı ihalede anlaşmazlık içinde oldukları M.S.M. ve henüz kimliği belirlenemeyen bir şahısla Hamidiye Mahallesi'ndeki bir düğün salonu önünde karşılaştı. İki grup arasında çıkan silahlı kavgada, E.E.K. bacaklarından, M.S.M. ise başından ağır yaralandı.

F.A. isimli şahıs çatışmadan yara almandan kurtulurken, kimliği henüz belirlenemeyen kişi ise olay yerinde kaçtı.

Edremit Devlet Hastanesi'ne kaldırılan E.E.K'nin hayati bir riskinin bulunmadığı ancak yaralılardan M.S.M'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma jandarma ekipleri tarafından sürdürülüyor. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Balıkesir Hamidiye Edremit 3. Sayfa Haberler

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