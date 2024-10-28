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Mersin'de Kadının Parmak Sıkışması İtfaiye Ekipleri Tarafından Kurtarıldı

Mersin'de Kadının Parmak Sıkışması İtfaiye Ekipleri Tarafından Kurtarıldı
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Mersin'in Tarsus ilçesinde bir kadın, mutfakta yemek hazırlarken parmağını blendera sıkıştırdı. Sağlık ekipleri, kadını hastaneye kaldırırken, itfaiye ekipleri parmağı kurtardı. Ardından metal bir parçanın çıkarılması için kadın Mersin Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Mersin'in Tarsus ilçesinde bir kadının yemek hazırlarken blendera sıkışan parmağı, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, ilçeye başlı Şehitishak Mahallesi'nde meydana geldi. Banı A. isimli kadın, evinin mutfağında yemek hazırladığı sırada parmağını blendera kaptırdı. Parmağını çıkartamayan kadın, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri parmağı blenderdan çıkartılamayınca kadını hastaneye kaldırdı. Hastanede sağlık ekiplerinin gözetiminde olaya müdahale eden itfaiye ekipleri, parmağı sıkıştığı yerden kurtardı. Parmakta kalan metal bir parçanın çıkarılması için ise Banı A. Mersin Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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