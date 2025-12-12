Ağrı'da yemek borusu gelişmeyen bebek ambulans uçakla Elazığ'a sevk edildi

Ağrı'da, yemek borusu gelişmeyen 4 günlük bebek, acil cerrahi müdahale ihtiyacı nedeniyle ambulans uçakla Elazığ'a ulaştırıldı.

Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 33 haftalık olarak 1 kilo 300 gram dünyaya gelen Naime Zengin adlı bebekte, doğumun ardından yemek borusunun gelişmediği tespit edildi. Özofagus atrezisi tanısı konulan bebek için uzman hekimler acil cerrahi müdahale gerektiğini belirledi.

Durumu stabil hale getirilen 4 günlük bebek, ileri düzey tedavi sürecinin sürdürülebilmesi için Elazığ'a nakledildi. Sağlık ekipleri tarafından ambulansla Ahmed-i Hani Havalimanı'na ulaştırılan bebek, burada hazır bekleyen ambulans uçağa taşındı.

Bebek, ambulans uçakla Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne güvenli şekilde sevk edilerek tedavisine burada devam edilmek üzere teslim edildi. - AĞRI