Yemeği ateşte unutup uyuyakaldı 3. Sayfa Haberleri Tekirdağ Çorlu'da hazırlanan yemeği ateşte unutan çocuk uyuyakaldı. Tekirdağ Çorlu'da hazırlanan yemeği ateşte unutan çocuk uyuyakaldı. Yangın paniğine yol açan olaya itfaiye ekipleri müdahale etti. Olay, Kemalettin Mahallesi Dere Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evde kimsenin olmaması nedeniyle hazırlanan yemeği ateşe koyan. M.K. (15), bir süre sonra ateşteki yemeği beklediği sırada uyuyakaldı. Mutfaktan yükselen dumanları gören apartman sakinleri, itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, ocakta yanan tencereye müdahale etti. Dumanların arasında uykudan uyanan M.K., olay yerine gelen ambulansla tedbir amaçlı Çorlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. - TEKİRDAĞ Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Tekirdağ İtfaiye Çorlu 3. Sayfa Haberler

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