Yelkenli teknede 92 düzensiz göçmen ve 3 göçmen kaçakçısı yakalandı 3. Sayfa Haberleri Aydın'ın Didim ilçesinde yelkenli teknede 92 düzensiz göçmen ve 3 göçmen kaçakçısı yakalandı. Aydın'ın Didim ilçesinde yelkenli teknede 92 düzensiz göçmen ve 3 göçmen kaçakçısı yakalandı. Edinilen bilgiye göre, Didim ilçesi açıklarında görevli Sahil Güvenlik Botu (TCSG-21) tarafından tespit edilen hareketli yelkenli tekne durdurulurken, içerisindeki 92 düzensiz göçmen ve 3 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı. Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi'ne gönderilirken, göçmen kaçakçısı 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. (Onur Durmuş - Hüseyin Çalışkan/İHA) Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Aydın 3. Sayfa Güncel Haberler

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