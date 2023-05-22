Yelkenli teknede 2 Rus göçmen kaçakçısı ve 83 göçmen yakalandı

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında yelkenli tekne içinde Yunanistan adalarına kaçak yollardan geçiş yapmaya çalışan 83 düzensiz göçmen ve 2 Rus uyruklu göçmen kaçakçısı yakalandı.

Datça ilçesi açıklarında yelkenli tekne içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisini alan Türk Sahil Güvenlik ekipleri, bölgeye iki kurtarma botu sevk etti. Sahil Güvenlik ekipleri, İtalya rotası üzerinde hareket halinde olan yelkenli tekneyi durdurdu. Teknede 56 Irak ve 27 Afganistan uyruklu göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenleri yasa dışı yollardan İtalya'ya kaçırmaya çalışan 2 Rus uyruklu göçmen kaçakçısı da yakalandı. Yakalanan düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından Ula Geri Gönderme Merkezine gönderilirken, 2 Rus uyruklu göçmen kaçakçısı hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi. - MUĞLA