Yelkenli tekne ile İtalya'ya kaçmak isterken yakalandılar - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yelkenli tekne ile İtalya'ya kaçmak isterken yakalandılar

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Yelkenli tekne ile İtalya'ya kaçmak isterken yakalandılar

Yelkenli tekne ile İtalya'ya kaçmaya çalışan 105 düzensiz göçmen ve yabancı uyruklu iki insan kaçakçısı şüphelisi, Çeşme ilçesindeki Alaçatı açıklarında Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından yakalandı.

Yelkenli tekne ile İtalya'ya kaçmaya çalışan 105 düzensiz göçmen ve yabancı uyruklu iki insan kaçakçısı şüphelisi, Çeşme ilçesindeki Alaçatı açıklarında Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Çeşme ilçesi Alaçatı açıklarında yelkenli bir tekneyi durduran Çeşme Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, teknede yaptıkları aramada 105 düzensiz göçmen ile insan kaçakçısı oldukları şüphesiyle yabancı uyruklu 2 kişiyi yakaladı.

İtalya'ya yasa dışı yollarla kaçmak istedikleri öğrenilen düzensiz göçmenler hakkında işlem başlatılırken, insan kaçakçısı şüphelisi iki kişi gözaltına alındı. - İZMİR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Sahil Güvenlik Komutanlığı Alaçatı İtalya Çeşme 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title