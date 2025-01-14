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Yeliz Baybaba, Emniyet Teşkilatı Kadın Personelleriyle Bir Araya Geldi

Yeliz Baybaba, Emniyet Teşkilatı Kadın Personelleriyle Bir Araya Geldi
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Erzincan İl Emniyet Müdürü Zafer Baybaba'nın eşi Yeliz Baybaba, emniyet teşkilatındaki kadın personeller ve eşleriyle düzenlenen yemek etkinliğinde buluştu. Baybaba, etkinliğe katılım için teşekkürlerini iletti.

Erzincan İl Emniyet Müdürü Zafer Baybaba'nın eşi Yeliz Baybaba, İl Emniyet Müdürlüğü Teşkilatında görevli kadın personeller ve teşkilat mensuplarının eşleri ile bir araya geldi.

Tanışma, birlik, beraberlik ve kaynaşmanın sağlanması için düzenlenen yemek etkinliğinde Yeliz Baybaba etkinliğe katılımdan dolayı duyduğu memnuniyeti ifade ederek teşekkürlerini iletti. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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