Yeliz Baybaba, Emniyet Teşkilatı Kadın Personelleriyle Bir Araya Geldi

Erzincan İl Emniyet Müdürü Zafer Baybaba'nın eşi Yeliz Baybaba, İl Emniyet Müdürlüğü Teşkilatında görevli kadın personeller ve teşkilat mensuplarının eşleri ile bir araya geldi.

Tanışma, birlik, beraberlik ve kaynaşmanın sağlanması için düzenlenen yemek etkinliğinde Yeliz Baybaba etkinliğe katılımdan dolayı duyduğu memnuniyeti ifade ederek teşekkürlerini iletti. - ERZİNCAN