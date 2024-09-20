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Yeğenini Yaralayan Amca Özel Harekatla Yakalandı

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Samsun'da arazi anlaşmazlığı nedeniyle yeğenini silahla yaralayan amca, jandarma tarafından saklandığı evde yakalandı. Tutuklandıktan sonra 4 polis ve asker öldürdüğünü savunan Cemal C., ilginç açıklamalar yaptı.

Yeğenini silahla yaralayan amca, özel harekat polisinin operasyonuyla yakalandı

Tutuklanan şahsın cezaevine götürülürken, "2 polis vurdum, 2 jandarma vurdum, 4 asker kestim" demesi dikkat çekti

SAMSUN - Samsun'da fındık toplama meselesi yüzünden arazi anlaşmazlığı sonucu yeğenini silahla yaralayan amca, jandarma tarafından sakladığı ev tespit edilip direnince özel harekat polisinin destek verdiği operasyonla yakalandı.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesinin kırsal mahallesi olan Yeşiltepe Mahallesi'nde 3 gün önce meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cemal C.(50), silahlı saldırısına uğrayan B.C. fındık toplama meselesi yüzünden meydana gelen arazi anlaşmazlığı sonucu kardeşinin oğlu Birol C.'yi tabancayla yaraladı. Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ)Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Birol C., tedavi altına alındı. Yeğenini silahla yaralayan amca Cemal C., olaydan sonra kayıplara karışı. Atakum İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri yaptıkları takip ve çalışma sonucu Cemal C.'nin saklandığı evi tespit etti. Cemal C., jandarma ekiplerine silahla direnince özel harekat polisinden destek istendi. Jandarma ve özel harekat polisleri Cemal C.'nin saklandığı eve operasyon düzenledi. Gözaltına alınan Cemal C., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. 4 ayrı suçtan da aranması olduğu ortaya çıkan Cemal C., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. Cemal C.'nin adliye çıkışı garip tavırlar sergileyerek," 2 polis vurdum, 2 jandarma vurdum, 4 asker kestim. Aslanım aslan" demesi dikkat çekti.

Yeğenini Yaralayan Amca Özel Harekatla Yakalandı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUHAMMER AY - 3.Sayfa

Jandarma Samsun Polis

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