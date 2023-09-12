Sultanbeyli'de tartıştığı yeğenlerinden birinin ölümüne sebep olan amca, dron destekli operasyonla yakalandı. Olayın sebebi ise kızıyla aralarındaki sorunlar ve husumet olduğu belirlendi.

- Yeğenini öldüren amca dron destekli operasyonla yakalandı

İSTANBUL - Sultanbeyli'de tartıştığı yeğenlerinden birinin ölümüne diğerinin ise ağır yaralanmasına sebep olan amca dron destekli operasyonla yakalandı.

İ.H.B. ve R.B. kardeşler, amcaları K.B. ile damadı olan diğer yeğeni ve kızının arasında çıkan anlaşmazlıkları konuşmak için dün saat 12.26 sıralarında Sultanbeyli ilçesi Ahmet Yesevi Mahallesi Barbaros Caddesi üzerinde buluştu. Bu sırada taraflar arasında tartışma başladı. Taraflar daha sonra araçlarına binip olay yerinden ayrıldı. Bir süre sonra İ.H.B ve R.B. otomobilleriyle bir sokağa girdi. Amcaları K.B. da kullandığı servis minibüsüyle sokağa geldi. Aracından inen K.B. silahla yeğenlerinin bulduğu otomobile ateş etmeye başladı. Saldırının ardından K.B. olay yerinden kaçtı. Öte yandan, hastaneye kaldırılan R.B. isimli şahs hayatını kaybederken, H.İ.B.'nin ise durumunun ağır olduğu belirlendi.

Dron destekli operasyon

İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlileri, kaçan amcayı bulmak için dron destekli saha çalışmaları yürüterek şahsın bulunduğu adresi tespit etti. Şahıs olayda kullandığı silahla birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Araştırmalarda, karşı tarafın kardeşlerinden birinin şüpheli şahsın damadı olduğu, kızıyla aralarındaki sorunlar yüzünden iki taraf arasında husumet bulunduğu olayın bu nedenle gerçekleştiği anlaşıldı. Konu ile ilgili yakalanan şüpheli şahıs "kasten öldürme, kasten yaralama, silahlı kavga" suçlarından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.