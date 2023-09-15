Bursa'da aynı evde yaşayan halası ve babaannesinin boğazını kesen ve halasının ölümüne sebep olan genç yakalandı. Halanın cenazesi ise yakınları tarafından gözyaşlarıyla kaldırıldı.

Yeğeni tarafından vahşice öldürülen hala son yolculuğuna uğurlandı

BURSA - Bursa'da aynı evde yaşayan halası ve babaannesinin boğazını kesen ve halasının ölümüne sebep olan genç yakalandı. Halanın cenazesi ise yakınları tarafından gözyaşlarıyla kaldırıldı.

Olay, Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesi Demirtaş Mahallesi'nde meydana geldi. Harçlık vermediği için babaannesi Sabriye Balaban bıçakla yaralayan ve aynı bıçakla halası Safiye Vardar'ın boğazını keserek ölümüne sebebiyet veren Yiğit B. (24), polis ekiplerince takip sonucu yakalandı. Yiğit B.'nin emniyetteki işlemleri devam ederken, hala Safiye Vardar'ın cenazesi Demirtaş, Sakarya Mahallesi'ndeki Merkez Camiinde öğle namazına müteakip yakınları tarafından gözyaşları içerisinde kaldırıldı. Vardar'ın cenazesi Demirtaş mezarlığına defin edilecek.