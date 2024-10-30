Üye Girişi
Haberler

Yedigöller Yolunda Kontrolden Çıkan Otomobil Ağaçlık Alana Uçtu: 2 Yaralı

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bolu'da Yedigöller Milli Parkı yolunda kontrolden çıkan bir otomobil, ağaçlık alana uçtu. Meydana gelen kazada 2 kişi yaralanırken, olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Yedigöller yolunda otomobil, ağaçlık alana uçtu: 2 yaralı

BOLU - Bolu'da Yedigöller Milli Parkı yolunda kontrolden çıkan bir otomobil, ağaçlık alana uçtu. Meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Yedigöller Milli Parkı yolu üzerinde Ayıkaya mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şehir merkezi istikametinde seyreden R.K. yönetimindeki 02 KL 710 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıktı. Kontrolden çıkarak ağaçlık alana uçan otomobil, ağaçlara çarparak durabildi. Kazada otomobilde yolcu konumunda bulunan 2 kişi yaralanırken iki kişi ise kazadan şans eseri yara almadan kurtuldu. Durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yaralılar ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Vinç yardımıyla ormanlık alana uçan otomobil bulunduğu yerden çıkarıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Yedigöller Yolunda Kontrolden Çıkan Otomobil Ağaçlık Alana Uçtu: 2 Yaralı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İLHAMİ ÇETİN - 3.Sayfa

İnceleme Jandarma Otomobil Güvenlik 3-sayfa Ulaşım Yaşam Olay Kaza Bolu

Esenyurt Belediyesi'ne Beşiktaş Kaymakamı Oğuzhan Bingöl kayyum olarak atandı

Esenyurt Belediyesi'ne kayyum atandı! İşte gözaltındaki başkanın yerine gelen isim

 Terör örgütü üyeliği soruşturmasında gözaltına alınan, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer adliyeye sevk edildi

Terörden gözaltına alınan Ahmet Özer adliyeye sevk edildi

 MHP liderine idam ipi fırlatan Dervişoğlu: Ben Bahçeli ile her zaman el sıkışırım

İdam ipi fırlattığı Bahçeli'nin elini sıkmıştı! Dervişoğlu'ndan dikkat çeken açıklama
Aile katliamından geriye saatler önce paylaşılan görüntüler kaldı

Aile katliamından geriye saatler önce paylaşılan görüntüler kaldı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Esenyurt'a kayyum mu atandı? Oğuzhan Bingöl kimdir? Esenyurt Belediyesi kayyum Oğuzhan Bingöl hayatı ve biyografisi! Mainz Bayern Münih maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Mainz Bayern Münih maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Cadılar Bayramı Halloween kutlama sözleri ve mesajları! Halloween ne zaman? Juventus Parma maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Juventus Parma maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Cadılar Bayramı ne zaman? Galatasaray Samsunspor maçı ne zaman? S Sport Plus CANLI izle! (ŞİFRESİZ) S Sport Plus 4K canlı maç izle! S Sport HD kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki Venezia Udinese maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Venezia Udinese maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Türkiye'de sakal ektiren ve intihar eden Fransız'ın ameliyatını yapan emlakçı kim?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.