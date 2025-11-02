Haberler

Yedigöller Yolunda Gizli Buzlanma Kazaya Neden Oldu

Bolu'da Yedigöller Milli Parkı yolunda sabah saatlerinde meydana gelen kazada, gizli buzlanma nedeniyle kontrolden çıkan otomobil tepetaklak oldu. Kazada sürücü ve yolcu yaralandı.

Yedigöller yolunda sabah saatlerinde gizli buzlanma nedeniyle virajı alamayan araç, tepetaklak oldu. Meydana gelen kazada otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.

Kaza, Bolu'nun doğa harikası Yedigöller Milli Parkı yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara'dan hafta sonu tatili için Yedigöller'e gelen Muhammed L. İ. A.'nın idaresindeki 06 DOD 435 plakalı otomobil, yolda oluşan gizli buzlanma nedeniyle kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan otomobil, yolda tepetaklak oldu. Meydana gelen kazada otomobilin sürücüsü ve araçta yolcu konumunda bulunan Dilia A. yaralandı. Ters dönen araçtaki 2 kişi, çevredeki vatandaşların yardımıyla otomobilden çıkartıldı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. - BOLU

