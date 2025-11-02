Haberler

Yedigöller Milli Parkı'nda Minibüs Devrildi, Yaralanan Yok

Bolu'nun Yedigöller Milli Parkı'nda yolcu taşımayan bir minibüs devrildi. Kazada yaralanan olmadı. Minibüs, yolcuların inmesinin ardından kontrolden çıkarak toprak zemine çarptı.

Bolu'nun doğa harikası Yedigöller Milli Parkı'nda içerisinde yolcu bulunmayan minibüs devrildi. Kazada yaralanan olmadı.

Ankara'dan Yedigöller Milli Parkı'na bir grup vatandaşı getiren 81 AEV 270 plakalı minibüs, müsait bir alanda yolcuları indirdi. Trafik yoğunluğundan dolayı yolcuların yürüyerek devam ettiği güzergahta minibüs, şoförün kontrolünden çıkarak toprak zemine çarptı. Çarpmanın etkisiyle içerisinde yolcu bulunmayan minibüs devrildi. Meydana gelen kazada yaralanan olmadı. - BOLU

