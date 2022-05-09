Yediemin otoparkından motosiklet çalan şüpheliler yakalandı - Haberler

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Yediemin otoparkından motosiklet çalan şüpheliler yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Yediemin otoparkından motosiklet çalan şüpheliler yakalandı

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, yediemin otoparkından 3 motosiklet çalan 2 şüpheli, yakalandı.

ELBİSTAN, KAHRAMANMARAŞ (İHA) - Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, yediemin otoparkından 3 motosiklet çalan 2 şüpheli, yakalandı.

Alınan bilgilere göre, ilçeye bağlı Çiçek Mahallesi'nde yediemin otoparkından 3 adet motosiklet çalındı. İşletmecinin ihbarı üzerine ilçe jandarma komutanlığı ekiplerince çalışma başlatıldı. Jandarma asayiş ekipleri, yaptıkları geniş çaplı araştırma sonrasında hırsızlık olayını M.E. (19) ve H.E.(19) adlı şahısların gerçekleştirdiğini belirledi. Adli makamlarla koordineli olarak şüphelilere ait iki ayrı ikamette arama yapıldı. Aramalarda, yediemin otoparkından çalınan 3 adet motosiklet ele geçirildi. Şüpheliler, işlemleri için karakola götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma devam ederken; motosikletlerin de yediemine teslim edileceği bildirildi. - KAHRAMANMARAŞ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İlçe Jandarma Komutanlığı, Kahramanmaraş, Elbistan, 3. Sayfa, Haberler

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