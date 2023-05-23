Yedi farklı suçtan aranıyordu, yakalandı

Aydın'ın Söke ilçesinde yedi farklı suçtan 17 yıl hapis cezası bulunan şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Aydın'ın Söke ilçesinde yedi farklı suçtan 17 yıl hapis cezası bulunan şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından, aranan şahısların yakalanması amacıyla yürütülen çalışmalar devam ediyor. Söke'de " Askeri Ceza Kanuna Muhalefet, Hırsızlık, Dolandırıcılık, Hizmet Nedeniyle görevi kötüye kullanma, Hükümlü ve Tutuklunun Kaçması" gibi yedi farklı suçtan aranan ve hakkında toplam 17 yıl 9 ay 10 gün hapis cezası bulunan Ç.Ö. isimli şahıs yakalandı. Şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. - AYDIN