Yedi emin otoparkından 30 adet akü çalan 3 şüpheli tutuklandı - Haberler

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Yedi emin otoparkından 30 adet akü çalan 3 şüpheli tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Yedi emin otoparkından 30 adet akü çalan 3 şüpheli tutuklandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde yedi emin otoparkından 30 adet akü çalan 3 şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalandı.

ALANYA, ANTALYA (İHA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde yedi emin otoparkından 30 adet akü çalan 3 şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Alanya ilçesi Çıplaklı Mahallesinde yediemin otoparkından yaklaşık 30 adet motosikletin aküsünun sökülerek çalınması olayı ile ilgili Antalya İl Jandarma Komutanlığına bağlı Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından operasyon düzenlendi. Operasyonda hırsızlık şüphelisi İ.K., M.A. ve Y.K. isimli şahıslar yakalandı. Olay ile ilgili olarak adli makamlara sevk edilen şüpheliler tutuklanarak Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi. - ANTALYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Jandarma, Antalya, Alanya, 3. Sayfa, Haberler

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