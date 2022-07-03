Yazlık evi soyup kaçan hırsız Jandarma'ya yakalandı

İSTANBUL - Silivri'de Jandarma ekipleri tarafından şüphe üzerine takibe alınan kamyonetin içinden 30 litre mazot, 1 adet çapa makinesi, 2 adet akü, 2 adet koltuk, 1 adet bisiklet, 1 adet akü şarj cihazı ile bir miktar ev bakliyatı ele geçirdi. Yapılan araştırmalarda malların yazlık bir evden çalındığı anlaşıldı. Yazlığının soyulduğunu ev sahibi Jandarma'dan öğrendi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Silivri'de devriye görevi esnasında seyir halinde bulunan bir kamyonetin şüpheli hareketlerde bulunması üzerine aracı takibe başladı. Söz konusu kamyonet, dur ihtarına uymayıp stabilize yola girdi. Panikleyen şüpheli sürücü kamyonetten inip araziye doğru kaçtı. Terk edilen kamyonette arama yapan Jandarma ekipleri; 30 litre mazot, 1 adet çapa makinesi, 2 adet akü, 2 adet koltuk, 1 adet bisiklet, 1 adet akü şarj cihazı ile bir miktar ev bakliyatı buldu.

Evinin soyulduğunu Jandarma'dan öğrendi

Jandarma ekipleri, şüphelinin arkasında bıraktığı her izi dikkatle inceledi ve yapılan araştırma neticesinde malların çalıntı olduğu belirlendi. Çapa makinesinin üstündeki seri numarasından üreten firma ile iletişime geçildi. Ardından makinenin sahibine ulaşıldı. Yapılan görüşmede; şahsın Silivri'de yazlık evinin olduğu ve evinin soyulduğundan haberi olmadığı ortaya çıktı. Söz konusu yazlıkta arama yapan ekipler, bulduğu delilleri tek tek titiz bir şekilde inceleyerek hırsızın kimliğine ulaştı. H.T. isimli şüphelinin yapılan kimlik sorgusunda, 16 ayrı hırsızlık suçundan sabıkası olduğu ortaya çıktı.

Yakalanan H.T., çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa