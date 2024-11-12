Yaylaköy'de Beton Kuyuda Mahsur Kalan Tilki Kurtarıldı

Ağrı'nın Yaylaköy köyünde bir beton kuyuda mahsur kalan tilki, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ( Afad ) ekiplerinin titiz çalışması sonucu kurtarıldı.

Yaylaköy köyünde bir vatandaşın beton kuyuda bir tilkinin mahsur kaldığını fark etmesi üzerine, 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine bölgeye 4 kişilik AFAD ekibi ile Doğa Koruma Müdürlüğünden uzmanlar sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler, tilkiyi kuyudan çıkarabilmek için dikkatli bir çalışma başlattı. Ekiplerin uzun süren uğraşları sonucunda kuyudan çıkarılan tilki, sağlıklı bir şekilde doğaya salındı. - AĞRI