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Yayladağı'nda Mahsur Kalan Yavru Kedi İtfaiye Ekipleri Tarafından Kurtarıldı

Yayladağı'nda Mahsur Kalan Yavru Kedi İtfaiye Ekipleri Tarafından Kurtarıldı
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Hatay'ın Yayladağı ilçesinde bir evin bodrumunda mahsur kalan yavru kedi, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kurtarılarak doğal yaşam alanına bırakıldı.

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde bir evin bodrumunda mahsur kalan yavru kediyi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgilere göre Yayladağı ilçesi Çamaltı Mahallesi'nde bir yavru kedi mahsur kaldı. Yavru kedinin miyavlama sesini duyan ev sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, mahsur kalan yavru kediyi kurtararak doğal yaşam alanına bıraktı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Yerel Haberler Acil Durum Yayladağı 3-sayfa İtfaiye hatay Yaşam kedi

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