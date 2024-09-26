Yayladağı'nda Mahsur Kalan Yavru Kedi İtfaiye Ekipleri Tarafından Kurtarıldı

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde bir evin bodrumunda mahsur kalan yavru kediyi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgilere göre Yayladağı ilçesi Çamaltı Mahallesi'nde bir yavru kedi mahsur kaldı. Yavru kedinin miyavlama sesini duyan ev sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, mahsur kalan yavru kediyi kurtararak doğal yaşam alanına bıraktı. - HATAY