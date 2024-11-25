Üye Girişi
Haberler
İsrail ve Hizbullah ateşkese çok yakın: 36 saat içinde ilan edecekler

Savaşın bitmesine saatler kaldı! Ateşkes artık çok yakın

 Aliağa'daki Tüpraş Rafinerisi'nde patlama

Aliağa'daki Tüpraş Rafinerisi'nde korkutan patlama

 Naci Görür Malatya'daki son depremi işaret ederek uyardı: Endişe verici

Son depremden sonra korkutan açıklama: Sonuncusu 2 bin 500 yıl önceydi
19 ilde daha okullar tatil edildi

19 ilde daha okullar tatil edildi

Yaylada Mahsur Kalan Karı Koca Kurtarıldı

Yaylada Mahsur Kalan Karı Koca Kurtarıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya'nın Seydişehir ilçesindeki Sülek Yaylası'nda mahsur kalan Mustafa ve Naciye Akın, AFAD ekiplerince kurtarıldı ve hastaneye kaldırıldı.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde yaylada mahsur kalan karı koca, ekipler tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Bozkır ilçesi Sülek Yaylası'nda kalan Mustafa Akın ile karısı Naciye Akın'dan haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri yaylaya ulaştı. Ekipler tarafından yayladan alınan karı koca, sağlık ekiplerinin bulunduğu güvenli alana getirilerek ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada ilk müdahaleleri yapılan çiftin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Erdoğan, mahkemedeki o sözleri affetmedi
img

Yeni takımını duyurdular: Galatasaray'da beklenmedik ayrılık
img

İşte 7 kişiyi katleden caninin son görüntüleri
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Trabzon okullar tatil mi? 26 Kasım Salı Trabzon'da okul yok mu (Valilik Açıklaması)? Elazığ okullar tatil mi? 26 Kasım Salı Elazığ'da okul yok mu (Valilik Açıklaması)? Sakarya okullar tatil mi? 26 Kasım Salı Sakarya'a kul yok mu (Valilik Açıklaması)? Mersin okullar tatil mi? 26 Kasım Salı Mersin'de okul yok mu (Valilik Açıklaması)? Tokat okullar tatil mi? 26 Kasım Salı Tokat'ta okul yok mu (Valilik Açıklaması)? Giresun okullar tatil mi? 26 Kasım Salı Giresun'da okul yok mu (Valilik Açıklaması)? Artvin okullar tatil mi? 26 Kasım Salı Artvin'de okul yok mu (Valilik Açıklaması)? Bayburt okullar tatil mi? 26 Kasım Salı Bayburt'ta okul yok mu (Valilik Açıklaması)? Yozgat okullar tatil mi? SON DAKİKA 26 Kasım Salı Yozgat'ta okul yok mu (Valilik Açıklaması)? Erzincan okullar tatil mi? SON DAKİKA 26 Kasım Salı Erzincan'da okul yok mu (Valilik Açıklaması)?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.