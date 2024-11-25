Yaylada Mahsur Kalan Karı Koca Kurtarıldı

Konya'nın Seydişehir ilçesinde yaylada mahsur kalan karı koca, ekipler tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Bozkır ilçesi Sülek Yaylası'nda kalan Mustafa Akın ile karısı Naciye Akın'dan haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri yaylaya ulaştı. Ekipler tarafından yayladan alınan karı koca, sağlık ekiplerinin bulunduğu güvenli alana getirilerek ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada ilk müdahaleleri yapılan çiftin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. - KONYA