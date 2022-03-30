Yaylada aracıyla karda mahsur kalan vatandaşın imdanına ekipler yetişti - Haberler

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Yaylada aracıyla karda mahsur kalan vatandaşın imdanına ekipler yetişti

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Yaylada aracıyla karda mahsur kalan vatandaşın imdanına ekipler yetişti

Kocaeli'nin Başiskele ilçesi İnönü Yayla yolunda traktör ile karda mahsur kalan vatandaşlar, uzun uğraşlar neticesinde ekipler tarafından kurtarıldı.

BAŞİSKELE, KOCAELİ (İHA) - Kocaeli'nin Başiskele ilçesi İnönü Yayla yolunda traktör ile karda mahsur kalan vatandaşlar, uzun uğraşlar neticesinde ekipler tarafından kurtarıldı.

Kocaeli'nin Başiskele ilçesi sınırında bulunan İnönü Yaylası'nda yoğun kar yağışı sebebiyle biriken karda vatandaşlar traktörüyle birlikte yolda mahsur kaldı. Kendi imkanları ile karda saplanan aracıyla kurtulmaya çalışan Mehmet Yaraş isimli vatandaş, başarılı olamayınca Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekiplerine haber verdi. Hemen harekete geçen ekipler, Yaraş'ın bulunduğu bölgeyi tespit ederek aracı ile mahsur kaldığı alana geldi. İş makinesi ile yolları açan ekipler, kara saplanan aracı ise halat yardımı ile çıkardı. Sağlık durumu iyi olan Mehmet Yaraş, ekiplere teşekkür etti. - KOCAELİ

Yaylada aracıyla karda mahsur kalan vatandaşın imdanına ekipler yetişti

Yaylada aracıyla karda mahsur kalan vatandaşın imdanına ekipler yetişti

Yaylada aracıyla karda mahsur kalan vatandaşın imdanına ekipler yetişti

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Başiskele, Kocaeli, Traktör, kar, 3. Sayfa, Haberler

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