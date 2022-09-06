Yayaya çarptıktan sonra kaçan sürücü yakalandı 3. Sayfa Haberleri Samsun'un Bafra ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı kadına çarptıktan sonra kaçan sürücü yakalandı. Samsun'un Bafra ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı kadına çarptıktan sonra kaçan sürücü yakalandı. Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Samsun-Sinop karayolunda 2 gün önce yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan 72 yaşındaki Neriman Ak'a çarptıktan sonra kaçan aracın önce plakasını ve sürücünün kimliğini tespit etti. Çok sayıda kamera kaydını inceleyen ekipler, sürücü Ş.G.'yi Fevzi Çakmak Mahallesi Galericiler Sitesi'nde yakaladı. Ekipler tarafından yakalanan şahıs, kazaya karışan araçla birlikte İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Kazada yaralanan yaşlı kadının Bafra Devlet Hastanesi'nde tedavisinin devam ettiği öğrenildi. - SAMSUN Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Emniyet Müdürlüğü Hisarcık Samsun Bafra 3. Sayfa Haberler

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